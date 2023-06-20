Deniz Gürel'den asgari ücret kulisi: Rakam 11 bin ile 11 bin 500 arasında tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, asgari ücrette yüzde 30 ile 35 araslığında bir zam yapılacağı ve perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda açıklama yapacağı konusunda kulis bilgisi aldığını söyledi.

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Türkiye'de gündem asgari ücret...

Ücrette temmuz ayı ara zam oranı bekleniyor...

Milyonların dikkatini verdiği konuda resmi süreç işliyor.

Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün 3'üncü toplantısında bir araya geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğindeki bugünkü toplantıda taraflar, talep ve beklentilerini sunacak.

Resmi süreç devam ederken konuya ilişkin kulis bilgileri de art arda geliyor.

Erdoğan Aktaş'ın sunumuyla tv100'de ekrana gelen Eşit Ağırlık programına konuk olan tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, bu konuda kendisine gelen kulis bilgilerini paylaştı.

"Rakam, 11 bin ile 11 bin 500 arasında"

Gürel, masada 11 bin ve 11 bin 500 TL rakamlarının ağırlık kazandığını söyledi.

Gürel kulis bilgisini şöyle aktardı:

"Kısa bir bilgi vereceğim. Birçok insanın merak ettiği bir konu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, perşembe günü Beştepe’de asgari ücret rakamını açıklayacağına dair bir bilgim var.



En merak edilen konu da asgari ücretin ne kadar olacağı. Son toplantıda hem iş veren hem işçi sendikası, biliyorsunuz bir 500 dolar civarında bir fiyattan bahsedilmişti. Her iki sendika da dolarla değerlendirmenin çok yanlış olduğunu söylemişler.



Oran yüzde 30 ila 35 arasında, 11 bin ile 11 bin 500 arasında gidiyor geliyor. Burada önemli olan da Cumhurbaşkanı'nın perşembe günü açıklama yapmasının beklendiği."

"Perşembeyi bulmadan bir neticeye varacağını umut ediyorum"

Bu kapsamda Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atalay, "Perşembeyi bulmadan bir neticeye varacağını umut ediyorum. Belli bir noktaya geldik. Sayın Bakan ile de görüşeyim perşembeye kalmadan bitireceğimizi umut ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.