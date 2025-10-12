Deniz üzerinde üçüncü Havalimanı Trabzon'a geliyor: Projenin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Trabzonlu vatandaşları sevindirecek bir duyuru yaptı.

"DENİZ ÜZERİNE ÜÇÜNCÜ HAVALİMANIMIZI TRABZON'A İNŞA EDECEĞİZ"

Mevcut Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını bildiğini söyleyen Erdoğan, "Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Deniz üzerine 3'üncü havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AÇILIŞ SEVİNCİNİ SİZLERLE BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"

Çalışmalara önümüzdeki yıl başlanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Böylece deniz üzerine 3'üncü havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz.



İnşallah bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız.

"İHALEYİ BU SENE GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Trabzon’daki mevcut havalimanının Türkiye’nin en yoğun havalimanlarından biri olduğunu dile getirdi. Uraloğlu, “İnşa edeceğimiz yeni havalimanı Türkiye’nin deniz üzerine inşa edilecek 3. havalimanı olacak.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yeni havalimanının projesini bitirdiklerini dile getirerek, “Yeni havalimanının ihalesini bu sene gerçekleştirmeyi hedefliyoruz, çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

"110 BİN METREKARELİK TERMİNAL ALANI"

Yeni havalimanının teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, 110 bin metrekarelik terminal alanı ile toplam 65 bin metrekare büyüklüğünde Teknik blok, kule ve destek binaları inşa edileceğini belirterek “Yeni Trabzon Havalimanı’mızın yıllık yolcu kapasitesi 10 milyon olacak.” İfadesini kullandı.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı projeye ilişkin proje görselleri paylaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, havalimanının tamamlandıktan sonra nasıl gözükeceği resmedildi.