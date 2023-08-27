Denizde kaza geçiren Ali Sabancı'nın son sağlık durumu: 48 saat uyutulacak.. Yunanistan açıklarında botla kaza geçiren Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavileri devam ediyor. İş adamının dün ameliyata alındığı ve operasyon sonrası 48 saat uyutulmasına karar verildi.

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ensonhaber.com

Cemiyet hayatı, kaza haberiyle sarsıldı...

Sabancı ailesinin sevilen ismi iş adamı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için Yunanistan'a gitti.

Burada akşam yemeği için zodyak botla restorana giden çift, kaza yaptı.

Kayalıklara çarparak yaralanan ikili ağır yaralandı. Kazayı,tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti.

Sabancı çifti, ekipler tarafından adadaki hastaneye kaldırıldı.

Durumu kritik

İlk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilen Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a getirildi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

Eşi hayati tehlikeyi atlatırken, Sabancı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

24 Ağustos'ta yaşanan kazanın duyulmasıyla, cemiyetten çok sayıda ünlü isim, büyük panik yaşadı.

Ardından adeta hastaneye akın edildi. Hem Sabancı ailesi hem de iş dünyasından ziyaretler devam ediyor.

Dalağı alındı

Bu süreçte gözler, hastaneden gelecek açıklamalara çevrildi.

Entübe edilen Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Bunun üzerine kalıcı hasarların kalabileceği yönünde endişeler başladı.

Durumu stabil olan ve dalağı alınan iş adamının kaza sırasında yüzüne de ağır darbeler aldığı öğrenildi.

48 saat uyutulacak

Son olarak Ali Sabancı’nın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gazete Oksijen’in aktarımına göre; aort damarına stent takılan Sabancı, dün akşam saatlerinde yeniden ameliyata alındı.

Gece geç saatlere kadar süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sabancı’nın 48 saat uyutularak izlenmesine karar verildi.

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"Botta 6 kişi vardı"

Bu süreçte farklı mercilerden açıklamalar yapıldı.

Yunan Sahil Güvenliği'nin kazaya ilişkin açıklamasında şöyle denildi:

Leros ve Lipsi Liman Başkanlıkları dün akşam Birleşik Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, güneydeki bölgede, içinde altı yabancının (4 Türk vatandaşı, 1 Güney Afrika vatandaşı ve 1 İngiltere vatandaşı) bulunduğu Malta bandıralı E/P-T/R yüksek hızlı deniz taşıtının bir kayayla çarpışması ve bunun sonucunda iki kişinin ağır, bir kişinin de hafif yaralanmasıyla sonuçlanan bir olay hakkında bilgilendirildi.

"Durumları iyiye gidiyor"

Esas Holding ise şu bilgileri paylaştı:

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tüm operasyonları başarıyla sonuçlanmış olup sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, geçmiş olsun dilekleri için teşekkürlerimizi iletiriz.

"Adamın durumunun daha ağır olduğunu tespit ettik"

Yunanistan medyası da kazaya yer verdi.

Hastane başhekimi Nikos Charalambis, yerel gazeteye kazayla ilgili detayları şöyle anlattı:

Saat 21.30 sıralarında Lipsi’de meydana gelen deniz kazasıyla ilgili Liman Başkanlığı’ndan bilgi aldım. Bir saat içinde bize bir kadın ve ağır yaralı bir adam getirdiler. Kadın ilk bakışta daha ağır yaralı görünüyordu.



Ancak gerekli tetkikler sırasında ve tomografi incelemesi sonrasında vücudunda yaralar bulunan adamın durumunun daha ağır olduğunu tespit ettik. Kayalara çarpması nedeniyle teknenin direksiyonuna çarpmış gibi görünüyor.

"Ameliyat 7 saat sürdü"

Ameliyata saat 22.30’da başladılar ve sabah 5.30’da bitirdiler. 7 saatlik bir ameliyattan bahsediyoruz. Bir ara hastaneye Türkiye’den doktorlar da geldi ama protokol gereği yardım etmelerine izin veremedik.



Türk doktorlar bunu fark etti ve herhangi bir sorun yaratmadı. 54 yaşındaki Ali Sabancı, sabah saatlerinde tedavi için Türkiye’ye götürüldü. Eşine de aynı prosedür uygulandı.