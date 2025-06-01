Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında, sabah saatlerinde meydana gelen iş kazası can aldı.

53 yaşındaki tekstil işçisi Dursun Çığ, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kimyasal suya düştü.

VÜCUDUNUN ÇOĞU YANDI

Olayı fark eden çalışma arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Ağır yaralanan ve vücudunun büyük bölümü yanan Çığ, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dursun Çığ’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.