Denizli'de orman yangını çıktı: Ekipler bölgeye sevk edildi

Bir yangın haberi de Denizli'den geldi.

Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkisindeki orman dışı alanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

3 UÇAK VE 11 HELİKOPTER

Bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ile 307 personel sevk edildi.

Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cankurtaran mevkiinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediyoruz.

Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" denildi.