Deprem bölgesindeki seçmenleri eleştiren Eda Ece'nin kıyafeti tiye alındı Katıldığı ödül töreninde deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik tepki çeken ifadeler kullanan oyuncu Eda Ece, giydiği kıyafet nedeniyle alüminyum folyoya sarılmış dürüme benzetildi.

ensonhaber.com

Pis Yedili ve Yasak Elma dizileriyle üne kavuşan oyuncu Eda Ece, dün akşam katıldığı bir ödül töreninde skandal ifadeler kullandı.

Ece, ödülünü aldıktan sonra konuyu alakasız bir şekilde deprem bölgesindeki seçmenlere getirdi.

Oy tercihlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanan depremzedeleri eleştiren Eda Ece, “Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse.” dedi.

Eda Ece'nin bu ifadeleri kısa sürede büyük tepki topladı.

Yaşananların ardından bir açıklama yapan Eda Ece bu kez de linç edildiğini iddia etti.

Depremzedelerle ilgili saçmaladı, özür açıklamasında konuyu Atatürk'e kadar getirdi

Eda Ece, daha sonra konuyu Atatürk'e kadar getirerek kullandığı ifadeleri aklamaya çalıştı.

Ece, "Linççi tayfa sandık şakama da bozulmuş. Ben kendim özgür bir birey olarak, özgürlüğümü savunup, başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada bir insan değilim. İsteyen bardağa oy verir, isteyen tuzluğa oy verir. Özgürlük sadece bana değil, herkese. İsteyen istediğine oy verir, isteyen istediği sandığa gider. Ben orada baştan sona mizahi bir dille ele aldım. Bunlar benim dünyamda yok. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ümün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı, ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı beni tanıyan herkes bilir. Ben bu ülkeyi çok seviyorum, linççi tayfadan da daha çok…" şeklinde konuştu.

Alüminyum folyoya sarılmış dürüme benzetildi

Özrü kabahatinden büyük olan oyuncu, kullandığı ifadelerin ardından sosyal medyada da eleştirilerin odağı oldu.

Söylediklerinin yanı sıra giydiği kıyafetle de konuşulan Eda Ece, alüminyum folyoya sarılmış dönere benzetildi.

Yapılan paylaşım kısa sürede beğeni rekoru kırdı.