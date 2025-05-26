Deprem bölgesine sağlanan yurt dışı kaynaklı finansman tutarı 6,4 milyar doları buldu

AA

6 Şubat 2023’te yaşanan büyük depremlerin ardından Türkiye, afetten etkilenen şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için tüm kurumlarıyla seferber oldu.

Devlet, bölgedeki vatandaşların yaralarını sarmak, ekonomiyi canlandırmak ve istihdamı artırmak amacıyla yurt dışı kaynakları da dahil olmak üzere birçok yardımda bulundu.

Bölgeyi canlandırma çalışmaları sürerken, bölgeye sağlanan istihdam destekli finansmanlara bir yenisi daha eklendi.

DÜNYA BANKASI'NDAN FİNANSMAN DESTEĞİ

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerin ardından bu afetten etkilenen bölgelere yönelik yurt dışından finansman teminini sürdürüyor.

Buna göre, depremden etkilenen bölgelerde ekonomik toparlanmayı desteklemek ve istihdamı artırmak amacıyla geliştirilen, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunda onaylanan Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na (TKYB) finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmalar 23 Mayıs'ta imzalandı.

500 MİLYON DOLAR FİNANSMAN VE İSTİHDAM DESTEĞİ

Bu kapsamda 500 milyon dolar tutarındaki finansman; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dan oluşan 11 ilin yanı sıra Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas ve Tunceli'yi kapsayan 7 komşu ilde faaliyet gösteren işletmelere yönlendirilecek.

Projeyle, bölgedeki firmaların yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla mevcut istihdamın korunması ve ilave istihdam olanaklarının oluşturulması hedefleniyor.

YURT DIŞI KAYNAKLI FİNANSMAN TUTARI 6,4 MİLYAR DOLARI BULDU

İmzaları tamamlanan bu projeyle, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeler için uluslararası kuruluşlardan sağlanan toplam finansman tutarı 6,4 milyar dolara ulaştı. Bu finansmanın yaklaşık 2,4 milyar dolarlık kısmı, reel sektör ve ihracatçıların desteklenmesi amacıyla kullanılıyor.

ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ekonomi programı çerçevesinde istihdamı destekleyen, katma değerli üretimi teşvik eden ve uygun koşullu finansmana erişimi artıran politikalara öncelik verdiklerine işaret ederek, "Bu doğrultuda, uluslararası kuruluşlarla sürdürülen güçlü iş birlikleri kapsamında sağlanan kaynaklar, reel sektöre etkin şekilde yönlendirilmekte ve sürdürülebilir büyüme hedefimize katkı sağlamaktadır." dedi.