Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının firarisi Muğla'da yakalandı

6 Şubat 2023'te Türkiye'nin ciğerleri yandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Deprem sonucu şehirler harabeye dönerken yıkılan binalara ilişkin birçok yargılama yapıldı.

EZGİ APARTMANI FİRARİSİ YAKALANDI

6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartamanı davasının firari sanığı Ertan Danacı, Muğla'da yakalandı.

Söz konusu açıklama, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı.

"CEZAEVİNE TESLİM EDİLMİŞTİR"

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

6 Şubat 2023 tarihinde ilimiz merkezli meydana gelen depremde Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin hayatını kaybettiği, Ezgi Apartmanı'nın altında bulunan Kervan Pastanesi'nin iç mimarı olan Ertan Danacı’nın, 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis istemi ile yargılandığı davada 8 aydır firari durumda olduğu, şahsın Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen uzun ve titiz çalışmalar neticesinde Muğla ili Ortaca ilçesinde saklandığı adreste tespit edilmiştir.



İl Emniyet Müdürlüğümüzce oluşturulan iki özel ekibin titiz çalışmaları sonucunda şahıs saklandığı Muğla ili Ortaca ilçesinde 13/03/2026 günü saat 17.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştır. Şüpheli şahıs ilimize getirilerek 14/03/2026 günü adli mercilere sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir.