Depremzedeleri hedef alan Eda Ece'ye muhalif isimlerden tepki var! Katıldığı ödül töreninde alaycı bir tavır takınarak depremzedeleri konu alan oyuncu Eda Ece'ye tepki gösteren gazeteci İsmail Saymaz öfkelendi. Saymaz, "Bıktık artık bu zevzekliklerden" ifadelerini kullandı.

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Türkiye tarihi bir seçimi geride bırakırken, bu süreçte muhalif hazımsızlık bambaşka gündemler doğurdu.

Büyük felaketten etkilenen illerde AK Parti'nin galip gelmesine öfkelenen muhalif seçmen, depremzedelere saldırıya geçti.

Ağır hakaretlerle suçlanan depremzedeleri ünlüler de hedef aldı.

Eda Ece de kervana katıldı

Yenilgiyi hazmedemeyerek depremzedelere yüklenen ünlülerin arasına Melek Mosso'dan sonra Yasak Elma dizisinin başrolü Eda Ece de katıldı.

Katıldığı ödül töreninde depremzedeleri konu alan Eda Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." ifadelerini kullandı.

Depremzedeleri aşağılayan bir tavır takınan Ece, tepkilerin sonrasında sosyal medya hesabından konuşmasının bir mizah olduğunu savundu.

Depremzedeleri alay konusu eden oyuncuya muhalif kesimden de tepkiler geliyor.

Muhalif isimlerden biri de gazeteci İsmail Saymaz.

Yaşanan duruma oldukça öfkelenen Saymaz, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Bıktık bu zevzekliklerden"

"Bıktık artık" ifadelerini vurgulayan Saymaz şu cümleleri kurdu;

Densiz bir oyuncu çıkıyor, ‘Yılın Kapak Kızı’ adlı abuk sabuk ödül töreninde sözü hiçbir ilgisi yokken depremzedelere yapılan yardımlara ve oy tercihlerine getirip insanımızı aşağılıyor. Sonra bu tüm muhalefete mal ediliyor. Bıktık artık bu zevzekliklerden.

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"Susun kardeşim..."

Olaya bir tepki de Halk TV suncusu İsmail Küçükkaya'dan geldi.

Canlı yayın esnasında konuya değinen Küçükkaya,"Susun" dedi.

İşte İsmail Küçükkaya'nın açıklaması;

Eğer yeterince duyarlı değilseniz, eğer gerçekten deprem bölgesinde yaşananların ne anlama geldiğini hissedemiyorsanız, eğer evini yurdunu arkadaşlarını ailesini kaybetmenin ne kadar hüzün verici olduğunu bilmezseniz, eğer derin travmalar yaşayan bir insanın nasıl reaksiyon göstereceğini siyaseten de hiç anlamadıysanız, hiç olmazsa susun kardeşim hiç olmazsa susun.

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"Esprin espri değildi, açıklamaların açıklama değil"

Bir diğer isim ise gazeteci Sevilay Yılman.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yılman ise sözlerine "Bacım uzatma artık" ifadeleri ile başladı;