Depremzededen DEM Partili vekile tepki: Murat Kurum bizim kırmızı çizgimizdir

TBMM'de bütçe mesaisi sürüyor...

TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri tamamlandı.

'ŞANTİYE ŞEFİ' TABİRİNİ KULLANDI

Görüşmeler esnasında söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Bakan Murat Kurum için 'şantiye şefi' tabirini kullandı.

Koçyiğit, Kurum'u konuşmasının büyük bölümünde deprem bölgesinde konut inşasını anlattığı gerekçesiyle "30 dakikalık konuşmanın 27 dakikasında yaptığı inşaatları anlattı. Sanırsınız ki Çevre, Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi." sözlerini kullandı.

"11 İLİ AYAĞA KALDIRMAK ŞANTİYE ŞEFLİĞİYSE, ŞANTİYE ŞEFİYİM"

Bu sözler büyük tepki çekerken Bakan Murat Kurum, "Şantiye şefi diyerek kendince yapılan işi küçümsüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek şantiye şefliğiyse evet şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Evet ben şantiye şefiyim, deprem bölgesinin şantiye şefiyim." dedi.

DEPREMZEDELER TEPKİLİ

Süreç bu şekilde devam ederken deprem bölgesindeki depremzedelerden, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'e tepkiler peş peşe geldi.

"SİZ BU MİLLET İÇİN NE YAPTINIZ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Malatyalı bir depremzede, Murat Kurum'a teşekkürlerini sunarken Koçyiğit'e "Siz bu millet için ne yaptınız?" sorusunu sordu.

"BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

"Murat Kurum bizim için kırmızı çizgidir" diyen depremzede, "Allah ondan ve onun gibilerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Yıkıma dönüşen şehirlerin kısa sürede ayağa kalktığını söyleyen depremzede vatandaş, "Murat Kurum kimdir diye bize soracaksınız." dedi.

"MURAT KURUM KİMİLERİNİN AĞABEYİ, KİMİLERİNİN KARDEŞİDİR"

Depremzede vatandaş, açıklamalarında şunları kaydetti:

Sizin bu vatana bu topluma ne faydanız olmuş bu güne kadar? Biz depremzedeyiz, evlerimiz yıkılmış, iş yerlerimiz yıkılmış gece gündüz mücadele ediyor bu insan. Bunu anlayın, anlamakta zorluk çekiyorsunuz çünkü siz sıcak yuvalarınızda yatıyorsunuz. Sizin umurunuzda bile değiliz biz. Bu millet için, bu vatan için tek bir çivi çakmayan insanlar, bu depremzedelerin halinden ne anlayabilir? Dışarda kaldık, soğukta kaldık ama devlet elinden geleni yaptı. Kimse bunu inkar edemez, Murat Kurum çok çalıştı, buraya gelip bize soracaksınız kimdir Murat Kurum diye. Kimilerinin ağabeyi, kimilerinin kardeşi, bir çok insanın evladım dediği kişidir.

"KONUŞMALARINIZA DİKKAT EDİN"

Siz kimsiniz, bu vatana, bu insanlara ne faydanız olmuş bu güne kadar? Bu millet için bir taşı bir taşın üzerine koyduk diyebilir misiniz. Ama bize sorun, Murat Kurum bizim için kırmızı çizgidir. Ona göre konuşmalarınıza dikkat edin. Deprem bölgelerini ayağa kaldıran insan bizim için en kaliteli insanlardan birisidir. Allah ondan ve onun gibilerden razı olsun. Bakanlık ekibi gerçekten çok mükemmel bir şekilde çalışma yürüttü. Gülistan Hanım, Meclis’te bonfile yerken, ardından kahvesini yudumlarken kalkıp Murat Kurum’u kötülüyor. Neymiş şantiye şefiymiş, siz kimsiniz Murat Kurum’a bunu söylüyorsunuz.

"ALLAH ONDAN EBEDEN RAZI OLSUN"