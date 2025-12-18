Savunma sanayii ihracatı 8,5 milyar dolara ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, savunma ve havacılık sanayisinde giriştiği büyük çalışmalarla gururlandırmayı sürdürüyor.

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

Bu durum, sektörün ihracat performansının son yıllarda istikrarlı şekilde artırmasına katkı veriyor.

RAKAMLAR AÇIKLANDI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve SAHA İstanbul tarafından Türkiye savunma sanayiinin milli ve yerli yapısına katkı sunmak amacıyla 7'nci kez düzenlenen "Savunma Sanayii Buluşmaları", sektörden farklı kesimleri bir araya getirdi.

"Tedarik Zinciri ve Sürdürülebilirlik" konularını ele alan bu yılki zirvenin açılışı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, İstanbul Valisi Davut Gül, SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

8,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Zirvenin açılışında konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sektörde farklı alanlarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Sektördeki ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren Görgün, savunma ve havacılık sanayisi ihracatının bu yıl 8,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi.