Derbide futbolcu Kazımcan Karataş'ı yaralayan taraftar yakalandı

Türkiye'nin dünya çapındaki markalarından biri olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sezonun ilk perdesi tamamlandı.

Kadıköy'deki maç 1-1 beraberlikle sona ererken karşılaşma, her derbide olduğu gibi birçok dikkat çeken olaya sahne oldu.

Galatasaray'ın gol sevinci sırasında tribünden atılan bir yabancı madde, futbolcu Kazımcan Karataş'ı yaraladı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünün ardından yapılan sevinç gösterileri sırasında tribünlerden sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ı yaralamasına ilişkin çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Stadın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çakmağı sahaya atan şüpheli taraftarın M.G. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan M.G. hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.