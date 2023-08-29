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DEVA Partisi'nde seçim krizi: Essum Aslan istifa etti Abone Olun

DEVA Partisi'nde seçim krizi: Essum Aslan istifa etti Seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Essum Aslan'a hakaret eden İdris Şahin yapılan oylama sonucu disipline sevk edilmedi. Bunun üzerine Essum Aslan, DEVA Partisi'ndeki görevlerini bıraktı.

ensonhaber.com Seçimlerin ardından muhalefet cephesinde sular durulmuyor. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı seçimleri kaybetmesinin ardından CHP'de başlayan tartışmalar ittifakın küçük ortaklarına da sıçradı. İlk tur seçimlerinin ardından değerlendirme toplantısı düzenleyen DEVA Partisi'nde toplantıda kavga çıkmıştı. "Yüzde 3'ü bizim oyumuz" DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, toplantıda CHP'nin aldığı oyların 1 milyon 600 bininin DEVA Partisi oyları olduğunu söyledi. Aslan itiraz etti Bunun üzerine DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Essum Aslan paylaşılan bilgilerin gerçek olmadığını belirterek itiraz etti. Gerginliğin arttığı toplantısı sırasında İdris Şahin, üyelerden Essum Aslan'a hakarette bulundu. Hakaret etti Aslan, " Söylediklerinizi hangi veriye dayandırıyorsunuz" sorusu üzerine Şahin, "Bildiğin şeyi sormak edepsizliktir" yanıtını vermişti. Disipline sevki oylandı Aylar sonra DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin’in GMYK’da disipline sevki oylandı. Disipline sevk edilmedi Yapılan oylamada Ali Babacan ve kurul önünde yaşanan olayda hakaret edilmediği, bu nedenle disipline sevkin yeri olmadığı kararı çıktı. Essum Aslan istifa etti Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in aktardığı bilgilere göre, yapılan oylamanın ardından DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Essum Aslan partisinden istifa etti. İstifasını duyurdu İstifası üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Essum Aslan şunları kaydetti: Gördüğüm lüzum üzerine DEVA Partisi'ndeki tüm görevlerimden ve partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum Gözden Kaçmasın DEVA Partisi karıştı! CHP'ye katkımız yüzde 3 dedi ortalık birbirine girdi Haberin Detayları

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