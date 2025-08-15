Devlet Arşivleri işe alıyor: İşte şartları

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında İstanbul’daki birimlerinde çalıştırılmak üzere 25 “Arşiv Uzmanı” pozisyonu için personel alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular, 15-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında yalnızca e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda kabul edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde yer alan genel şartlara ek olarak şu özel koşullar aranıyor:

Türk vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Kasten işlenen suçlar dahil olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak

2024 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almak

Herhangi bir kamu kurumunda 4/B statüsünde çalışmıyor olmak

4/B sözleşmesini feshedip 1 yıl bekleme süresini tamamlamış olmak

KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak

Emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak

EĞİTİM ŞARTI

Başvuracak adayların, yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, arşiv veya programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren en az 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor.

İSTENEN BELGELER

Diploma veya mezuniyet belgesi

Transkript (Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinin görüldüğünü gösteren)

Yurt dışı mezuniyetler için denklik belgesi

KPSS sonuç belgesi

4/B hizmet belgesi (gerekli olanlar için)

Askerlik durum belgesi (erkek adaylar)

6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

Adli sicil belgesi