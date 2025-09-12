Devlet Bahçeli: Bana kalsa sosyal medyaları kapatırım Sosyal medyaya ilişkin mesaj veren Devlet Bahçeli, "Kökü kazınmalı" dedi. Bahçeli, "Hem aile yapımız hem toplumsal barışımız hem de dayanışmamız ve yeni neslimizin sağlıklı yetişmesi açısından dikkatli olunması gerekiyor" diye de ekledi.