Devlet Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olacaktır

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu sürüyor...

Kobani davasında 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana tutuklu.

AİHM İHLAL KARARI VERDİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz’da Demirtaş için yeni bir ihlal kararı vermişti.

Kararın ardından DEM Parti tahliye talebinde bulunsa da Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi, bu talebi reddetmişti.

KARAR KESİNLEŞTİ

AİHM Paneli, Türkiye’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararı hakkında AİHM Büyük Daire’de yeniden ele alınması talebiyle geçen ay yaptığı itirazını reddetti.

AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

DEMİRTAŞ İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Kararın kesinleşmesi üzerine Demirtaş'ın avukatları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuru yaparak tahliye taleplerini iletti.

BAHÇELİ TAHLİYEYİ DEĞERLENDİRDİ

Süreç bu şekilde devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin soruyu yanıtladı.

"TAHLİYESİ HAYIRLI OLACAKTIR"

Bahçeli, Kobani Davası kapsamında 2016 yılında tutuklanan Demirtaş'ın tahliyesinin hayırlara vesile olacağını söyledi.

Grup toplantısı çıkışında konuşan Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." dedi.

