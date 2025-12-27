Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Toplam tutarı 200 milyar lirayı bulan 227 yatırım

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da 455 bin konutun teslim töreninde konuştu.
- 200 milyar lira değerindeki 227 yatırımın açılışını da gerçekleştirdiklerini açıkladı.
- Erdoğan, bakanlıklar ve valilikler tarafından yapılan projeleri de sıraladı.
Asrın inşa seferberliği, bugün Hatay'da düzenlenen "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program ile sona eriyor.
Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da, yeniden inşanın sembol yapılarının yükseldiği Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Burada kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Hatay'a konutların yanında yapılan 200 milyar liralık yatırım hakkında da bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
"TOPLAM 200 MİLYAR LİRAYI BULAN 227 YATIRIM"
"Sevgili Hataylılar, bugün aynı zamanda toplam tutarı 200 milyar lirayı bulan 227 yatırım, eser ve hizmetin de toplu açılışını yapıyoruz.
BAKANLIKLARIN VE VALİLİKLERİN DEVREYE ALINAN PROJELERİ
Milli Eğitim Bakanlığımızın 84 projesini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 73 projesini, İçişleri Bakanlığımızın 24 projesini, Ulaştırma Bakanlığımızın 8 projesini, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 7 projesini hizmete veriyoruz.
Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımızın 7 projesini, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 6 projesini, Sağlık Bakanlığımızın 5 projesini, Aile, Hazine, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarımızın birer projesini ve Hatay Valiliğimizin 9 projesini de resmen devreye alıyoruz.