Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Toplam tutarı 200 milyar lirayı bulan 227 yatırım

Asrın inşa seferberliği, bugün Hatay'da düzenlenen "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program ile sona eriyor.

Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da, yeniden inşanın sembol yapılarının yükseldiği Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Hatay'a konutların yanında yapılan 200 milyar liralık yatırım hakkında da bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"TOPLAM 200 MİLYAR LİRAYI BULAN 227 YATIRIM"

"Sevgili Hataylılar, bugün aynı zamanda toplam tutarı 200 milyar lirayı bulan 227 yatırım, eser ve hizmetin de toplu açılışını yapıyoruz.

BAKANLIKLARIN VE VALİLİKLERİN DEVREYE ALINAN PROJELERİ