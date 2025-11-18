Devlet Bahçeli: İBB yargılamaları televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM'nin gündemi yoğun...

Siyasi partiler bütçe görüşmeleri öncesi düzenledikleri grup toplantılarında gündemi değerlendiriyor.

GÜNDEM İBB İDDİANAMESİ

Bu toplantılarda ise en öne çıkan gündem maddesi İBB iddianamesi.

Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği örgüte ilişkin mahkemeye sunulan iddianamede yargılamaların yakında başlaması bekleniyor.

BAHÇELİ İDDİANAMEYİ DEĞERLENDİRDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında partililere hitap etti.

İç ve dış gündeme ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Bahçeli'nin gündeminde İBB iddianamesi de yer aldı.

"YARGILAMALAR TELEVİZYONLARDAN CANLI YAYINLANMALIDIR"

Devlet Bahçeli, "Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm televizyon kanallarından canlı yayınlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Artık Türk adaleti karar ve hükmünü verecektir" diyen Bahçeli, "Herkesin yargıya saygı duyması gerekmektedir." diye konuştu.

Devlet Bahçeli, İBB iddianamesine ilişkin şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta İBB'yi saran rüşvet ve yolsuzluk iddianamesi mahkemeye sunulmuştur. Artık Türk adaleti karar ve hükmünü verecektir. Herkesin yargıya saygı duyması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Ekrem İmamoğlu ve onunla birlikte yargılanan 407 kişinin hakkında mahkemenin ne diyeceği yakında belli olacaktır.

İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacak. Bizim iki konuda sahibi beklentimiz vardır. Yargılama hızla başlamalı siyasi kuşatmaya alınarak tartışmasına daha fazla müsaade edilememelidir. Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayında verilmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir."

Aziz Atatürk'ün kurduğu CHP adına ekosistem denilen mafyalaşmış bir oluşum tarafından bedeli mukavilince satın alınmıştır. Zanlılar bellidir. CHP yönetimi milletimizin verdiği vergileri gasbederek siyaset operasyona alet etmişlerdir. Emeklilerimizin parası CHP'nin para kulelerindedir. Bunun adı hortumculuk değil yüzyılın soygunudur.

