Devlet Bahçeli: İzmir'de taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalıdır Manisa mitinginde vatandaşlara hitap eden MHP Lideri Devlet Bahçeli, yerel seçime dair önemli mesajlar verdi. Bahçeli konuşmasında, Cumhur İttifakı'nın birbirinden değerli belediye başkan adaylarıyla Manisa'nın hizmetine talip olduklarını söyledi.

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Yerel seçim havası, siyaset arenasında etkisini göstermeye devam ediyor.

Adaylarını açıklayan partilerden olan MHP, sahadaki çalışmalara da başladı.

Bu kapsamda da MHP Lideri Devlet Bahçeli, Manisa mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında konuşan Bahçeli, "Manisa'nın ufkunu kapatmaya niyetlenenlere geçit yoktur" diyerek şu ifadeleri kullandı;

"14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın meşalesi yakıldı"

Kalbimiz her zamanki gibi Manisa ile bir çarpıyor. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize, Manisa'mıza milli birlik ve kardeşliğimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.



Manisa tarihimizin canlı şahididir. Devlet yönetiminin ilk adımı ilk şehridir. Osmanlı döneminde 16 şehzade Manisa'da sancak beyliği yapmıştır. Zafer yolu inanıyorum ki Manisa'dan açılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü sizlerin desteğiyle taçlandı.



14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın meşalesi yakıldı. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün tercihinde bulundunuz. 56 gün sonra da yerel seçimler yapılacaktır. İnanıyorum ki Manisa varlığına ve birliğine ipotek koydurmayacaktır.

"Manisa'ya hizmet etmeye talibiz"

Manisa'da sahte demokratlara yalan bezirganlara müsaade ve mükafat yoktur. Cumhur İttifakı'nın birbirinden değerli belediye başkan adaylarıyla Manisa'ya hizmet etmeye talibiz.



Bölücü teröristlerle demlenip ortak kaderimizi karartmak için her türlü çirkefliği yaptığını açıkça görüyoruz. Oyunlarınızı bozmak omurgalarınızı bozmak için Kuva-yi Milliye ruhuyla direniyoruz. Biz direndikçe bozguna uğruyorlar, korkuya yapılıyorlar. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmektedir.

"DEM'lenenlere karşı ortak bir ruhla mücadele ediyoruz"