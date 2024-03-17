Türkiye'nin en köklü partilerinden olan Milliyetçi Hareket Partisi bugün, 14. Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştirdi
Slogan ve teması "Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin" ve "Ülkümüz ömür boyu candan öte" olarak belirlenen kurultayın gerçekleştirileceği Ankara Spor Salonu'nun tribünleri Türk ve MHP bayraklarıyla donatıldı.
Tribünlerde temaya uygun olarak, "Bir ülkü bir ömürden uzun her sevdadan büyük", "İlk günkü azim ve kararlılık bitmeyen gurur ve onurla", "Devir artık Türk devridir", "Cumhur bizim Türkiye hepimizin" ile "Geçmişin gururu yarının umudu" yazılı pankartlar yer aldı.
Kurultayın başlamasından kısa bir süre sonra salona giriş yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kolunun sarılı olduğu görüldü.
Resmi hesaptan bilgi paylaşıldı
MHP'nin resmi hesabından paylaşılan bilgide şu ifadeler yer aldı;
Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun.
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