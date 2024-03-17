Devlet Bahçeli, MHP'nin Büyük Kurultayı öncesi talihsiz bir kaza geçirdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugün yapılan 14. Olağan Büyük Kurultayı'na katılan ve kolunun sargılı olduğu görülen Devlet Bahçeli için resmi hesaptan bir mesaj yayınlandı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin en köklü partilerinden olan Milliyetçi Hareket Partisi bugün, 14. Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştirdi

Slogan ve teması "Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin" ve "Ülkümüz ömür boyu candan öte" olarak belirlenen kurultayın gerçekleştirileceği Ankara Spor Salonu'nun tribünleri Türk ve MHP bayraklarıyla donatıldı.

Tribünlerde temaya uygun olarak, "Bir ülkü bir ömürden uzun her sevdadan büyük", "İlk günkü azim ve kararlılık bitmeyen gurur ve onurla", "Devir artık Türk devridir", "Cumhur bizim Türkiye hepimizin" ile "Geçmişin gururu yarının umudu" yazılı pankartlar yer aldı.

Kurultayın başlamasından kısa bir süre sonra salona giriş yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kolunun sarılı olduğu görüldü.

Resmi hesaptan bilgi paylaşıldı

MHP'nin resmi hesabından paylaşılan bilgide şu ifadeler yer aldı;