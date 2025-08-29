Devlet Bahçeli, Özgür Özel ile tokalaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazze gündemiyle bugün bir toplantı gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, açlık ve sürgün politikasına ilişkin Meclis'i bilgilendirdi.

BAHÇELİ VE ÖZEL, MECLİS'E GELDİ

Meclis'e toplantıya katılmak üzere MHP Genel Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de geldi.

Özgür Özel, Genel Kurul salonuna Bahçeli'den sonra geldi.

Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı toplantıda Meclis'e ilk olarak Devlet Bahçeli geldi.

TOKALAŞTILAR

Meclis'e toplantıya katılmak üzere gelen Devlet Bahçeli ve Özgür Özel, tokalaştı.

Bahçeli'nin yanına gelen ve tokalaşan Özel, akabinde de MHP Grubu'nda bulunan tüm milletvekilleriyle de tokalaştı.