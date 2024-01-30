Devlet Bahçeli: Provokasyonlara karşı uyanık olmalıyız Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'daki klise saldırısına ilişkin konuştu. Seçime kadar dikkatli olmalıyız diyen Bahçeli, "Milli birliğimizi kundaklamayı hedefleyenlere fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, önemli açıklamalar yaptı.

İstanbul'da kliseye gerçekleştirilen saldırı hakkında konuşan Bahçeli, toplumsal huzuru bozmak isteyenlerin eylemlerinden vazgeçmediklerini söyledi.

Seçimlere dikkati çeken ve provokasyon yapmak isteyenlerin olabileceğini söyleyen Bahçeli, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak devletin başlıca görevi olmakla birlikte hukukun üstünlüğünden taviz vermemek hepimizin sorumluluğuna emanettir." dedi.

Bahçeli'nin devam eden açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Fırsat vermeyeceğiz"

Hepinizi saygı ve sevgilerim ile selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum.



Sarıyer’deki ayin sırasında iki teröristin saldırısında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu eylemi lanetliyorum. Teröristlerin kısa sürede yakalanması memnuniyet verici.



Toplumsal huzurumuzu bozmak isteyen Türkiye düşmanları eylemlerinden vazgeçmiyor. Seçimlere kadar provokasyon yapmak isteyenlere karşı uyanık olmalıyız. Fırsat vermeyeceğiz.

"Türkiye Cumhuriyeti örgütlerin eylem sahası olamaz"

Milli birliğimizi kundaklamayı hedefleyenlere fırsat vermeyeceğiz.



Vatandaşlarımız can ve mal güvenliğini korumak devletin başlıca görevi olmakla birlikte, hukukun üstünlüğünden taviz vermemek hepimizin müşterek sorumluluğuna emanettir.



Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütlerinin, organize suç şebekelerinin, çetelerin, azılı kanun kaçaklarının, uyuşturucu ve silah tacirlerinin, düzensiz göçmenlerin oyun alanı, eylem sahası olamaz, olmamalıdır.



Devletin egemenlik çıkarlarını zaafa uğratacak faillerin kafası ezilmelidir. Milli güvenliğimizi zinde tutmalıyız. Türkiye'nin istikbalini asimetrik tahriklere bel bağlamış cinayet örgütleri değil, cumhurun aziz varlığı tayin edecektir.

"Türkiye'nin belini bükmeye çalışanların karşısında durmak temel görevimizdir"

Yalanların maskesini yırtmak, iftiraların ayağını kaydırmak, ihanetlerin yakasından tutmak dava ve siyaset vazifemizdir. Türkiye'nin belini bükmeye çalışanların karşısında durmak temel görevimizdir. Türk vatanı yeryüzü cennetimiz, Türkiye medar-ı iftiharımızdır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, refah ve esenliği tartışma kabul etmez gayemizdir.



Türkiye'yi risk ve tehditlerle tuzaklanmış bir akıbete sürüklemeye çalışan hiçbir odağa atıl ve hareketsiz durmayacağız. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmenin arayış ve amacındayız. Vakit kaybetmeye tahammül kalmadı. İstismar ve ihanet siyasetine dayanacak sabır kalmadı.



Önümüzdeki demokratik eşit kazasız belasız atlatılmalıdır. Türkiye'nin ilerleyiş momenti devam etmelidir. MHP ve Cumhur İttifakı bu hedefe kilitlenmiştir.



MHP, gücünü mukaddesattan almaktadır. Milli menfaatlerimize aykırı davranan her kimler varsa onlara karşı duruşumuz sarsılmayacaktır.

"Cumhur bizim, Türkiye hepimizindir"

Dünyaya istikamet verecek bir Türkiye’nin mimarisi ancak ve ancak Türk-İslam kültüründen feyzini alan fedakarlık numunesi bir ahlaki kucaklaşmayla mümkündür. Bu kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı’dır. Milli ve ahlaki kucaklaşmanın devlet ve millet hayatında kök salmasına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi refakat etmektedir.



Bu sistemin uzlaşmacı vasfında temerküz etmiş tesirli yürütme, güçlü yasama, bağımsız ve tarafsız yargı sayesinde Türkiye’nin önüne hiçbir mihrak geçemeyecektir.



Milletimizin her ferdi kanun önünde aynı haklara sahiptir. Bu bir asırlık Cumhuriyet’in en önemli kazanımlarından bir tanesidir. Dağdaki çobanımızla, üniversitede ders veren akademisyenimizin arasında hukuken ve demokratik haklar açısından hiçbir fark yoktur. Ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Cumhur bizim, Türkiye hepimizindir.

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