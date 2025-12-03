Devlet Bahçeli: Suça bulaşmayan dönsün

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından olan MHP Lideri Devlet Bahçeli, son yaptığı açıklamalar ile yine gündemi belirledi.

Türkgün'e röportaj veren Bahçeli, bugün yayınlanan ikinci kısımda da hem şehit aileleri ve gazilere hem de suça bulaşmamış olan teröristlere seslendi.

Milletin "Terörsüz Türkiye" atılımlarının arkasında olduğunu belirten Bahçeli, "Kazanan Türkiye ve Türk milleti olacak.

Terörsüz Türkiye hedefine zehirleme arasında olanlara milletimiz kulak asmayacak, itibar etmeyecek.

Kim ki Terörsüz Türkiye'den rahatsızsa bir karanlık, bir kurnazlık, bir kumpas içinde." dedi.

Bahçeli şunları söyledi:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ ŞEFKATLİDİR"

Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalı.



Türkiye Cumhuriyeti haşmetlidir, bunun yanında şefkatlidir. Biz hep birlikte Türkiye’yiz, hepimiz Türk milletiyiz.

"TÜRKİYE KUTLU BİR DOĞUM ARİFESİNDE"

"Hedef büyüktür, bu hedefin gerisine düşmek, tavize ve teslimiyete boyun eğmek söz konusu değildir.

Göreceli anlaşmazlıkları önce çoğaltıp sonra körükleyen, ardından da düşmanlıklara dönüştürmek için fitne yayan iç ve dış hıyanet şebekesinin çarkı kırılacaktır.

Türkiye kutlu bir doğum arifesindedir. Bu doğumun sancıları olabilir, yanlış anlamalar olabilir, bazen sinirler de gerilebilir, hatta temaslar zayıflayarak mesafeler açılabilir; fakat sabır, sebat ve soğukkanlılıkla Türkiye sevdasında buluşmamız, ortak ve parlak bir geleceğe yürüme kararlılığımız her soru ve sorunla başa çıkmaya kafidir."

"BAŞLARINI ÖNE EĞDİRMEYECEĞİZ"

Şehit aileleri ve gazilerin endişe etmemesini isteyen Bahçeli, "Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al-ver sürecine tamamıyla kapalıyız. Türkiye'nin egemenlik hukukunu, Cumhuriyetin kurucu ve kuruluş felsefesini zafiyete uğratacak hiçbir yanlışın içinde Cumhur İttifakı olarak yer almayız." diye konuştu.