Özgür Özel CHP'li belediyelerin deprem bölgesine yaptıklarını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, 3 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerle "Asrın felaketi"ni yaşadı..

Yaşanan depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Yıkılan şehirler yeniden ayağa kaldırılırken, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anıldığı günde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaptığı konuşma dikkat çekti.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN DEPREM BÖLGESİNE KATKILARI

Sözlerine "CHP neler yaptırmış neler" diyerek başlayan Özgür Özel, hangi CHP'li belediyenin kaç çöp konteyneri, kilit taşı, midibüs ve pikap gibi yardım sağladığı tek tek saydı:

200 ÇÖP KONTEYNERİ

Çankaya Belediyesi 50 çöp konteyneri.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 150 çöp konteyneri ve 1 minibüs.

Adıyaman Belediyesi cami temizleme aracı.

Buca Belediyesi kilit taşı.

Sancaktepe Belediyesi 1 adet minibüs.

500 BİN KONUTU ELEŞTİRİYORDU, SEMBOLİK YARDIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan, CHP lideri Özel, her fırsatta deprem bölgesine inşa edilen 500 bin konut üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u hedef alıyordu.

Hükümetin 11 ili kapsayan büyük bir yeniden inşa seferberliği yürüttüğü bir süreçte, CHP’li belediyelerin sembolik yardımlarını tek tek sayması tepki çekti.