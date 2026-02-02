Devlet Bahçeli, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'yi kabul etti

Ankara'da dikkat çeken görüşme...

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Kahveci, görüşmede Bahçeli'ye Türk Sağlık-Sen’in 8. Olağan Genel Kurulu davetiyesini sundu.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

İki isim davetiye ile beraber Bahçeli'nin masasının önünde poz verdi.

Objektiflere yansıyan kareler sosyal medyada paylaşıldı.

"DAVETİYEMİZİ TAKDİM ETTİM"

Kahveci, sosyal medya hesabından konuya dair şu açıklamayı yaptı:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret ederek, sendikamız Türk Sağlık-Sen’in 8. Olağan Genel Kurulu davetiyesini ve Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi olarak gerçekleştirdiğimiz 6 çalıştayda hazırlanan raporları içeren, 10 kitabın yer aldığı 'Çalışma Hayatında Sahadan Talepler ve Öneriler: Türk Sağlık-Sen Çalıştayları' adlı eserimizi takdim ettim.



Nazik kabulleri ve ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.