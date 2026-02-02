Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de barış ve istikrara katkı sunan her adım bizim için makuldür

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamalarda Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye ile ilgili konuşmasına, "Dicle ve Fırat birbirleriyle ne kadar kardeşse, biz de başta Suriye olmak üzere güneydeki komşularımızla işte öyle kardeşiz." diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllardır Türkiye’nin Suriye’yle niçin bu kadar yakından ilgilendiğini muhalefet çevreleri bir türlü anlayamadı." diyerek muhalefetin tutumunu eleştirdi.

"ORTA DOĞU BATAKLIĞI DEDİLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

‘Orta Doğu bataklığı’ dediler, ‘Bize ne Suriye’den’ dediler. Suriye ile Türkiye’nin güvenliğinin iç içe geçtiğini görmek, bu gerçeği kabullenmek istemediler. 12,5 yıl boyunca Suriye’deki gelişmeleri doğru okuyamayanlar, bugün de aynı çizgide politika yapmaya, söylem üretmeye maalesef devam ediyorlar. Kimin kim olduğunun, bu ülkede ne olup bittiğinin farkında bile değiller.

"İDEOLOJİK TAASSUPLA BAKANLAR YİNE ÇUVALLADI"

Son haftalarda yaşanan gelişmelere de değinen Erdoğan, muhalefeti ideolojik yaklaşımla hareket etmekle suçlayarak şunları söyledi:

Son üç haftada şahit olduk; başta ana muhalefet partisi olmak üzere Suriye’deki hadiselere ideolojik taassupla bakanlar yine çuvalladı. İnsanları ayrıştırarak, bu mesele üzerinden siyasi prim hesabı yaparak bir kez daha sınıfta kaldılar.

"SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDE YANGIN VARSA KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDEMEYİZ"

Türkiye’ye yönelik eleştirilere de tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Kürt düşmanı gibi son derece çirkin ifadelerle ülkemize iftira atıyorlar. Biz bölgemizin her karışında barıştan, huzurdan, istikrardan, uzlaşmadan ve toplumlar arası kucaklaşmadan yanayız. Sınırlarımızın ötesinde yangın varsa, çatışma ve savaş varsa, bizim burada güvende hissetmemizin mümkün olmadığını çok iyi biliyoruz.

"HUZUR İÇİNDE BİR KOMŞU SURİYE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Suriye’de kalıcı barış hedefini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin beklentisini şu sözlerle dile getirdi:

Yanı başımızda sürekli istikrarsızlıkla boğuşan değil; Suriye halkının tüm kesimlerinin barış, esenlik ve huzur içinde yaşadığı bir komşu görmek istiyoruz. Bütün mücadelemiz, önce Suriye’de, ardından diğer çatışma bölgelerinde bunun sağlanmasına yöneliktir.

"TERÖRDEN MEDET UMANLAR HİÇBİR ŞEKİLDE SONUÇ ALAMAYACAK"

Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu:

Suriye’de barış ve istikrara katkı veren, Suriye’nin toprak bütünlüğünü garanti eden her adım bizim için makul ve makbuldür. Suriye’nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden, tek Suriye temelinde çözülmesi son derece önemlidir. Suriye hükümeti ile SDG denilen yapı arasında yapılan anlaşmaları da bu çerçevede değerlendiriyoruz.

Konuşmasının sonunda terörle mücadele mesajı veren Erdoğan, sözlerini “Temennimiz, bu yeni sayfanın çatışma ve gerilimle değil; barış, huzur, kalkınma ve refahla doldurulmasıdır. Terörden medet umanlar, teröre başvuranlar hiçbir şekilde sonuç alamayacaklarını bilmelidir.” diyerek tamamladı.