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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Macaristan dönüşü dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Açıklamasında erken seçim ve anayasa değişikliğine ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı, "Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok" dedi.

Bu açıklamanın üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var" dedi.

Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk kez çok güçlü bir ivme kazanmıştır." diyerek şöyle devam etti:

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"SAYIN ERDOĞAN'IN HİZMETİ, HER TÜRLÜ ÖVGÜNÜN ÜSTÜNDEDİR"

Yükselen, yükseldikçe aşılmaz engelleri geçen, bunun yanı sıra öteden beri kambura dönüşen ağırlıklarını birer birer hafifleten bir Türkiye tablosu dostları sevindirecek düşmanları endişelendirecek derece ve düzeydedir.



Harcı vatan ve millet sevdasıyla karılmış milli yürekler bu sarih ve somut gerçekten gurur ve memnuniyet duymaktadır.Adım adım yürünen Türkiye Yüzyılı rotasında umutlarımız diri, hedeflerimiz büyük, coşku ve heyecanımız sınırsızdır.



Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmeti, geceyi gündüze katan fedakar ve haysiyetli mücadelesi samimiyetle ifade ederim ki, her türlü övgünün üstündedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk kez çok güçlü bir ivme kazanmıştır.



Nevzuhur sorun alanlarına rağmen ufuk ötesine kilitlenen, milli ülküleri ekonomi-politik düzlemde kifayetle kavrayıp önümüzdeki yüzyılı doğru okuyan ve yorumlayan bir yönetim anlayışı çok şükür teşekkül etmiş vaziyettedir.

"TÜRK MİLLETİNİN ERDOĞAN'A İHTİYACI VAR"

Milletimizin özlemleri hayal olmaktan çıkmış haldedir.Geleceğin büyük ve süper güç Türkiye’sine kararlı, karakterli, kaliteli ve inançlı siyasi hamlelerle vasıl olmak için samimi, dürüst ve ilkeli siyasi duruş sahnelenmektedir.



İstikbal, Türkiye’nin ve Türk milletinindir. İstiklal ise Cumhur İttifakının aziz milletimizden aldığı destek ve duayla muhafaza ve müdafaa edilecektir.



Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı daha çok hizmetler vardır. Tarihi geriye sarmak akıl dışılıktır. Tarihin gerisine düşmek izmihlalle eşdeğerdir.



Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, “Benim tekrar aday olma derdim yok” ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir.



Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir.



Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur. Kaldı ki bu durum bugünkü şartlarda ne ülke ne de bölgesel ve küresel gelişmelerle uyumludur.

"SAYIN ERDOĞAN'IN SADAĞINDA ÇEKİLİP FIRLATTIĞI OK MENZİLE ULAŞMALIDIR"