Devlet Bahçeli'den Joe Biden'ın İsrail ziyareti yorumu Desteğini açıkladığı İsrail'e ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştiren MHP Lideri, "Ziyaret tarihi bir yanlış, sorumsuz ve sağduyudan yoksun politika" yorumunu yaptı.

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Dünya, İsrail-Filistin arasındaki gerilimi yakından takip ediyor.

Konuya dair her geçen saatte yeni bir gelişme yaşanırken MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Tüm dünya sessiz ve seyirci" ifadelerinin vurgulandığı paylaşımda şu cümleler kullanıldı;

Acıya ve kana bulanan Gazze’de faal halde olan bir hastaneye dün İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır.

"Biden'ın ziyareti tarihi bir yanlış"

Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden’in İsrail’i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olması demektir. Aynı zamanda tarihi bir yanlıştır. Biden’ın İsrail’e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir.

"Sorumsuz ve sağduyudan yoksun politika"

ABD Başkanı şayet İsrail yerine ilk durak olarak Türkiye’ye gelmiş olsaydı, bu tavır ve tercihten Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde ve iki taraflı eşgüdüm halinde arabuluculuk misyonuna talip olduğu, barış ve çözüm ortamını inşa etmek amacıyla iyi niyetli arayış içinde bulunduğu anlamı çıkardı. Biden’ın sorumsuz ve sağduyudan yoksun politikası uzlaştırıcı ve yatıştırıcı değil, bilakis kışkırtıcı ve karanlık mahiyetlidir.

" Filistin devleti mutlak surette tezahür ve tecelli etmek durumundadır"

İsrail-Filistin arasındaki ağırlaşmış sorunun yegâne çözümü, bölgede iki devletli bir yapının acilen ve uluslararası toplumun desteğiyle hayata geçmesidir. 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti mutlak surette tezahür ve tecelli etmek durumundadır. Akan kanın durması, adaletin ihyası ancak bu sayede mümkündür.

"Çocuklar yaşasın, katiller kahrolsun"