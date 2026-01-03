Devlet Bahçeli'den Maduro yorumu: 15 Temmuz ile birebir aynı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela’da yaşanan son gelişmelere ilişkin gazeteci Güngör Yavuzarslan'a gönderdiği mesajla değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesini Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle karşılaştırarak, kullanılan yöntemlerin aynı olduğuna dikkat çekti.

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu iktidardan uzaklaştırmaya yönelik hamlesinin “hukuksuz ve haksız” olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, bu tür girişimlerin Türkiye açısından yabancı olmadığını belirterek, yaşananların bilinen ve tanıdık bir komplo niteliği taşıdığını ifade etti.

Bazı yayın organlarının olayın özünü farklı mecralara çekmeye çalıştığını savunan Bahçeli, bunun yanlış bir yaklaşım olacağını söyledi.

"YÖNTEM 15 TEMMUZ İLE BİREBİR AYNI"

Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’da FETÖ aracılığıyla hedef alındığını hatırlatan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te bulunduğu sırada doğrudan kendisine yönelik bir girişimde bulunulduğunu anımsattı.

Bahçeli, “O gün Türkiye’de kullanılan yöntemle bugün Venezuela’da Maduro’ya karşı devreye sokulan yöntem birebir aynıdır” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz’da Türk milletinin iradesiyle amacına ulaşamayan ABD’nin, benzer bir senaryoyu bu kez Venezuela’da uygulamaya koyduğunu ileri sürdü.

Açıklamasında, değerlendirme ve yorumlarda bu benzerliğin özellikle vurgulanması gerektiğini dile getiren Bahçeli, kamuoyunun dikkatinin kullanılan yöntemlere çekilmesinin daha doğru olacağını kaydetti.