Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...

"MİLLETİMİZİN HER GÜZEL İNSANINA ELİMİZİ UZATIYORUZ"

Seferberlik ruhuyla; taviz ve tereddüte düşmeden, tehir etmeden, gerektiğinde nefes alır gibi çalışıyoruz. Milletimizin her güzel insanına elimizi uzatıyor, gönlümüzü açıyoruz.



Vatandaşlarımızı hem dinliyor hem de düşüncelerimizi açıklıyoruz. Kurduğumuz tüm teşkilatlarda hazır ve nazırız. Siyasi faaliyetlerimizi inançla, heyecanla ve adalet ilkesiyle sürdürüyoruz.

"9 AYRI BÖLGE TOPLANTISINI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK"

9 Ağustos 2025 tarihinden 7 Eylül 2025 tarihine kadar hamdolsun 9 ayrı bölge toplantısını başarıyla gerçekleştirdik.



Bu kapsamda “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasının çağrısı altında; “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında vatandaşlarımızla görüştük, konuştuk ve gündemdeki sıcak başlıklara dair düşüncelerimizi paylaştık.

"BİZ MHP VE CUMHUR İTTİFAKIYIZ"

Terörsüz Türkiye buluşmaları ile vatandaşlarımızla görüştük, konuştuk. Halkımızın nabzını tuttuk, kafalarda beliren soru işaretlerini gidermek için hareket ettik. Müthiş sonuçlar aldık.



Türkiye'mizin her yerinde köylerimize kadar her kapıyı çalacağız, her eve gireceğiz. MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın hedeflerini açıklayacağız, sorunları dinleyeceğiz.



Biz dertleri bileceğiz, yüreklere gireceğiz. Yüreklerimizi mutlaka birleştireceğiz. Sorunlar yumak yumak olsa da yine de biz varız, milletimizin yanındayız.



Biz MHP ve Cumhur İttifakıyız. Hiç kimseyi dertleriyle baş başa bırakmayız.

Çağımızın öne çıkan en mühim sorunu küresel huzursuzluk sarmalıdır. Maalesef sağ duyunun taze nefesi kesilmiş haldedir. Dünya yeni bir Orta Çağ kapanına sıkışmış vaziyettedir. Sistemsel çöküş neredeyse kaçınılmazdır.

Sudan ordusuyla çatışan oluşumun kontrolü ele geçirdiği şehirde sivillere karşı uyguladığı şiddet ve zulüm tek kelimeyle katliamdır. Olanlar Gazze'yi aratmayacak durumdadır.

Geçtiğimiz mayıs ayında hayatını kaybeden meşhur siyaset filozofu, "Hiçbir modern savaş adil bir savaş olamaz. Adil bir savaş silahlı asker ile silahsız masum halk arasında açık bir ayrımın yapılabildiği savaştır" demiştir.

Gazze'de ateşkes kararının alınmasından bugüne kadar 254 savunmasız insan hayattan koparılmıştır. Madem ateşkes kırılgan değildir, soykırıma devam eden deccal ülkenin saldırıları nasıl izah edilecektir. Hak yerini bulmalı, adalet tecelli etmelidir.

Kapalı devre siyaset ve düşünce içinde çırpınarak sonunda durgunluğa boyun eğenlerin empati halleri zayıftır. Biz doğru yerden doğru mevziden bakarak ne gördüğümüzü söylüyoruz. Baktığımız yer haysiyet ve hassasiyet çizgisidir. Bugün gördüğümüz süper güç Türkiye'nin mimarisidir. Bu Türkiye'nin inşası gelecek nesillerimize vefa borcudur. Biz aklımızı kullanarak, bayrağımız altında toplanarak önümüzdeki engelleri aşacağız. Bizim zehirle işimiz yok. Balın peşindeyiz. Huzurun müdafiyiz. Biz milli birlik ve beraberliği kıyamete kadar sürdürmenin azim ve kararlılığındayız. Sabır, sebat, metanet, muhabbet ve olgunluk ise aklı çelen arsız köpükleri göğüsleyen bir kayalıktır. Korkan, kaçan, saklanan değil sorunlara meydan okuyan yalçın kaya gibi duracağız. İtibarı sönük kimi çevrelerin Terörsüz Türkiye'yi baltalama çabaları bizim nazarımızda yok hükmündedir. Terörsüz Türkiye'yi durduracaklarını zannedenler daha da çirkefleşiyor.