Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e: Erken seçim çağrısı siyasi ahmaklıktır

Siyaset arenasında gündem hareketli...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Konuşmasında iç ve dış siyasete dair önemli mesajlar veren Bahçeli, dikkat çeken ifadeler kullandı.

ERKEN SEÇİM İDDİALARINA İLİŞKİN KONUŞTU

Bahçeli'nin gündeminde, son dönemde CHP tarafından sıklıkla dile getirilen erken seçim çağrıları da yer aldı.

"SİYASİ AHMAKLIKTIR"

Erken seçimin Türkiye'nin gündeminde olmadığını kaydeden Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın erken seçim çağrısı tam bir siyasi ahmaklıktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "CHP Genel Başkanı merak etmesin, seçim günü geldiğinde Türk milleti yüksek iradesiyle inkarcı, rüşvetçi, kumarcı, komisyoncu, organize yolsuzluk çetesine Türkiye'nin kaç bucak olduğunu gösterecek." diye konuştu.

"LAF OLA BERİ GELE"

Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e yönelik tepkisinde şu ifadeleri kullandı:

"Türk bizim, Kürt bizim, Türk milleti de biziz ve hepimiziz. CHP Genel Başkanı’nın Suriye devletinin terörle mücadelesini endişe verici bulması, Sayın Ahmet eş Şara’nın Suriye’nin tamamını temsil etmediğini dile getirmesi hüsran verici bir hezeyandır. Esad’ı kalbinde taşıyan, aklını ve gönlünü de YPG’ye kaptıran bu zatın ne sözü söz, ne de siyaseti mert ve millidir. Sayın Özel, zırvayı bırak sadede gel. Gürültü patırtı çıkarmanın siyaset olmadığını, laf ola beri gele türünden konuşmaların seni komik durumlara düşürdüğünü anla ve kabullen. Dilinin altındaki baklayı çıkar, Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlamasından dolayı uykularının kaçtığını da itiraf et.

"KAPI KAPI DOLAŞMASI SİYASİ AKIL VE MANTIK DIŞIDIR"

CHP Genel Başkanı’nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündemde yer almayacaktır. CHP Genel Başkanı, seçim kapısını arala diye mırıldansa da, bizim Cumhur İttifakı olarak aralayacağımız kapı Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın cümle kapısıdır. Başka kapılara yüz sürmek, başka kapılardan medet ummak CHP’nin beklentisi ve dileği olsa da, Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı’nın böyle ucuz ve bayat gündemlerin peşinden savrulması, o kapı bu kapı gezip dolaşması siyasi akıl ve mantık dışıdır. CHP Genel Başkanı merak etmesin, seçim günü gelip çattığında Türk milleti, yüksek iradesiyle istismarcı, inkarcı, rüşvetçi, kumarcı, komisyoncu, vurguncu organize yolsuzluk çetesine Türkiye’nin kaç bucak olduğunu muhakkak gösterecektir."