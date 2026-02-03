Epstein belgelerinde Türkiye hazımsızlığı: Erdoğan, Orta Doğu'yu dizayn ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın konuştuğu belgeler...

Jeffrey Epstein'in kirli istismar ağının belgeleri, Türkiye’ye duyulan hazımsızlığı gözler önüne serdi.

ANKARA'NIN KARARLI POLİTİKALARI HEDEF ALINDI

Epstein’ın ilişki ağı içinde yer alan yazışmalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de attığı adımların küresel hesapları bozduğu itiraf edilirken, Ankara’nın kararlı politikaları hedef alındı.

Sapkın istismar çetesinin dosyalarında yer alan değerlendirmelerde, Erdoğan’ın Türk ordusu içinde İsrail’le yakın ilişkiler kuran unsurlara karşı temizlik yaptığı yönündeki ifadeler öne çıktı.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Türkiye’nin milli hamleleri aynı yazışmalarda 'agresif' olarak yaftalanırken bu dilin, Türkiye’ye yönelik açık bir hazımsızlığın ve korkunun yansıması olduğu belirtildi.

Belgeler, yalnızca Epstein’ın kurduğu kirli istismar ağını değil, aynı zamanda Türkiye’nin bölgesel yükselişinden rahatsız olan küresel çetelerin bakış açısını ve zihniyetini de ifşa etti.

KATAR'DAKİ TÜRKİYE VARLIĞI

Belgelere göre 2017 yılında Epstein'in Anas Alrasheed adlı kişiye mail attığı; Katar'daki askeri darbeden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki varlığından dolayı vazgeçildiği ortaya çıktı.

Yazışmalarda, Epstein'ın "Türklerin içeride olmasıyla birlikte, askeri seçenek artık geçerli değil. Bence MSB (Muhammed bin Selman-Suudi Arabistan Veliaht Prensi) Yemen'i kazanmasının hiçbir yolu yok. Müzakere etmek için iyi bir zaman... MBZ (Muhammed bin Zayed-BAE Devlet Başkanı) çok fazla cephesi var." ifadesini kullandığı görüldü.

"ERDOĞAN BİBİ'DEN NEFRET EDİYOR"

İşte Epstein belgelerinde geçen Türkiye'ye ilişkin detaylar:

"İsrail'in durumu çok kötü. Erdoğan; diplomatik açıdan beceriksiz Netanyahu yönetiminden gerçekten tiksiniyor. Erdoğan, Türk ordusunda tarihsel olarak İsrail ile iyi çalışanları temizliyor. Çöken Suriye durumu ve İran’ın bu NATO ülkesine karşı çok saldırgan tutumu ona güçlü müttefiklerin neden faydalı olduğunu hatırlatıyor olabileceği için şu an bazı pişmanlıkları olduğundan şüpheleniyorum. Yine de Türkiye’nin İsrail ve Kıbrıs’ın petrol ve gaz sahalarını taciz etmek için yaptığı çok saldırgan deniz manevraları da sinir bozucu. (Dolayısıyla, sadece bir ‘size de kapak olsun’ jesti olarak, İsrailli ajanların Türklere ve İranlılara endişelenecek daha fazla şey vermek için muhtemelen Kürtleri desteklemek üzere çalıştıkları söylenebilir.)

"AJANLAR ELE VERİLDİ"

Türkiye: Erdoğan, AB’den sevgi veya kabul görmediği için öfkeli, neo-Osmanlı kaslarını sergiliyor ve diplomatik olarak anlayışsız Netanyahu yönetiminden (Bibi’den ziyade koalisyonundan) gerçekten tiksiniyor... Köktendinci Müslüman sokağına oynamayı seçiyor ve Türkiye’de ve Orta Doğu’nun geri kalanında oldukça iyi bir iş çıkardı. Yıllardır birlikte çalıştıkları uzun süreli İsrail istihbarat ajanlarını ‘bildirildiğine göre’ ele verdiler."

TÜRKİYE'YE YÖNELİK KİRLİ ADIMLAR

Söz konusu ifadelerin, resmi bir tespit değil, Türkiye’nin bağımsız ve milli politikalarından rahatsız olan çevrelerin kişisel değerlendirmeleri olduğu vurgulandı.

Ancak belgeler, Türkiye karşıtı algı operasyonlarının hangi kirli ağlar içinde şekillendiğini gözler önüne serdi.

Epstein dosyalarının, sadece bir istismar ağını değil, aynı zamanda Türkiye’nin bölgesel yükselişinden duyulan rahatsızlığı da açığa çıkardığı değerlendiriliyor.