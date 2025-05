Devlet Bahçeli'den 'Özgür Özel' paylaşımı: Saldırıya tepki gösterdi

Vefat eden DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan ve daha sonrasında korumaları eşliğinde aracına doğru ilerleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kafasına, S.T. isimi şüpheli tarafından yumruk atıldı.

Özel'in korumaları tarafından yakalanan ve polislere teslim edilen 65 yaşındaki saldırgan, gözaltına alındı.

Özel'e yönelik saldırı sonrası birçok siyasi isimden açıklama gelirken, bu kapsamda bir açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEPKİ GÖSTERDİ

Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıya tepki göstererek, bahse konu provokasyonun her anlamda düşündürücü ve ürpertici olduğunu belirtti.

"Ebediyete irtihal eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda ve vefa törenine katılan, müteakiben de fiziki saldırıya uğrayan bir siyasi kurumun yöneticisine öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diyen Bahçeli'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"BAHSE KONU PROVOKASYON HER ANLAMDA DÜŞÜNDÜRÜCÜ VE ÜRPERTİCİDİR"

Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyorum.



Böylesine bir günde, herkesin gözü önünde, üstelik insani, vicdani ve İslami hassasiyetlerin her insanımızı ortak paydada buluşturduğu bir zamanda meydana gelen bahse konu provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürperticidir.



Menfur ve melun saldırının tüm boyutlarıyla araştırılıp tetkik ve tahkik etaplarının ikmal edilerek şayet varsa ardındaki esrar perdesinin aralanması siyasi ve toplumsal huzur adına zorunluluktur.