Devlet Bahçeli'den Sezgin Tanrıkulu'na: Satılmış PKK'lı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu sert sözlerle hedef aldı. Tanrıkulu için "Satılmış PKK'lı" ifadesini kullanan Bahçeli, hukuk yolları işletilerek derhal Tanrıkulu'nun vekilliğinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

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ensonhaber.com

MHP'de MYK toplantısı sonrasında Genel Başkan Devlet Bahçeli, kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin hedefinde, TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu vardı.

Bahçeli, geçmişte TSK'nın doğu illerinde köyleri yaktığını ve helikopterden köylüleri attığını söyleyen Tanrıkulu'na ateş püskürdü.

"Dişimi sıkarak gelişmeleri takip ettim"

Tanrıkulu için 'Satılmış PKK'lı' nitelemesi yapan Bahçeli, şunları söyledi:

PKK YPG’nin iş birlikçi kitlesinden olan potansiyel bir terörist, üstelik CHP milletvekili TSK’ya iftira atmıştır.

Günlerdir sabırla ve dişimi sıkarak gelişmeleri takip ettim. Kim ne söyledi ona baktım.

"Aşağılık milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır"

TSK’yı saldıran bu alçak ve aşağılık milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır.

Aidiyeti Kandil mağaralarıdır. Köyleri yakan da köylüleri helikopterden atan da Türk askeri değildir. Böyle bir olay vuku bulmamıştır.

"Satılmış PKK'lı"

Bu terör dili örgüt ezberi hıyanet tebliğidir. CHP’nin, kendi partisinde bulunan bu satılmış PKK’lıya gerekli cezayı vermekten imtina etmesi, basit ve caydırıcı olmaktan uzak tutumu, adı konulmamış bir ağız birliğine delalettir.

"Maaş verilmesi haramdır"

TSK’ya bühtan ile sataşmak kimliğini iki paralık etmiş bayraksızların harcıdır. Bunların TBMM’de yeri yoktur.

PKK'ya sözcülük yapan birine maaş verilmesi haramdır.

Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz işletilerek, bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu ardına kadar açılmalıdır."

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"İsteğim Kılıçdaroğlu'nu üzmesinler"

Devlet bahçeli konuşmasının ardından soruları yanıtladı.

Bahçeli'ye CHP genel başkanlığı için "tavşan aday" nitelemesi soruldu. Bu niteleme ile Özgür Özel'i kast edip etmediği sorusuna bahçeli şu cevabı verdi:

"6’lı masanın 1,5 yılı aşkın çalışma düzeni hakkında bilgi sahibi değilim. Bildiğim bir gerçek var kendilerinin tartışması ile Kılıçdaroğlu’nu aday gösterme arzusu göstermişler. Mevcutların içerisinde 6’lı masanın en yetkilisi, en çok oyu alan, TBMM’de temsil kabiliyeti yüksek kişi Kılıçdaroğlu’dur. İsteğim Kılıçdaroğlu’nu üzmesinler."

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Çözümün adresi ise TBMM'dir. Şehit ve gazileirmize layık olabilmek için ne gerekiyorsa yapacağımızı tekraren ifade ediyor, bütün gazileirmize şükranlarımı sunuyorum.

TBMM gazi bir meclistir, aksini iddia eden Kılıçdaroğlu gafil ve art niyetlidir. Kılıçdaroğlu'nun hırsı aklının önüne geçti. Bu zat akıl tutulmasına hapsolmuşken makulden ve milli değerlerden uzaklaşmıştır.

"Allah bu ülkeyi, zillet ittifakından korudu"

Bugünkü CHP'de mandacılar köprü başını tutumuş, bölücüler baş tacı yapılmıştır.

Allah bu ülkeyi, bu milleti zillet ittifakından korumuştur. İttifakın bittiği ifade edilse de yeni bir masa hazırlığının alttan alta ilerletilmektedir.

Kimin hangi adayla seçime katılacağıyla ilgilenmiyoruz. Sırça köşklerle işimiz olmaz, projelerle gücümüze güç katacağız.

"Ermenistan aklını başına almalı"

Ermenistan, BM kararları ile akit ilkelerini ihlal etmektedir. Karabağ Türk'tür, Türk kalacaktır. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmelidir.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını tehdit eden , kanun dışı muamele ve müdahalelere direnmesi iki devlet tek millet onurunun bir icabıdır. Azerbaycan yalnız değildir.

"AB bizim için bitmiştir"

AB ile ilişkilerimiz bugüne kadar bir türlü istikrar kazanamamıştır. Bir aldatma ve oyalama süreci hep canlılığını korumuştur.

Avrupa Birliğinin müzakere defteri, açılmamak üzere mutlaka kapatılmalıdır. Bizim için AB bitmiştir. AB ile doğmadık, AB ile ölmeyiz.

AB'nin Türkiye'yi üye almak gibi bir hedefi yoktur. AB samimi ve dürüst değil.

Bizim için Avrupa Birliği bitmiştir. 60 yıl kaybettik. Bir 60 yıl daha kaybedemeyiz. Türkiye çevresinde dost kuşağı oluşturmaya mahir ve muktedirdir. NATO’ya da mahkum olmadığımız herkesçe bilinmelidir. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır.