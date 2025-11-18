Devlet Bahçeli: Kimse gitmezse İmralı'ya ben gideceğim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu.

Terörsüz Türkiye süreci sürerken Bahçeli, TBMM'de kurulan komisyonun bir kez daha İmralı'ya gitmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, komisyonun İmralı'ya gitmemesi halinde kendisinin gideceğini söyledi ve milletvekillerine dönerek, "İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sordu.

Milletten izin isteyen ve ayakta alkışlanan Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti;

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

"Milli birlik ve kardeşlikte kararlıyız. Ülkemizin makus talihi değişecek. Terörü siyasi nema olarak kullanan fesat ve nifak yuvaları Allah'ın izni ile çöküp gidecektir.

Suyu bulandırmaya çalışanların suçlayıcı ve küstah tavırları, milletimiz nezdinde hükümsüzdür. Herkesin sorumlulukla hareket etmesi yegane dileğimizdir.

Her şey Türkiye içindir. İstikbalin yol haritasını çizmenin derdindeyiz. Devlet ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür.

"KENDİM İMRALI'YA GİDERİM"

Süreçte geriye dönüş imkanı kalmadı. Bugün 17.toplantısını yapacak komisyon artık son düzlüğe girmiştir.

İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır. Sürecin asıl muhataplarından birisi ile doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacaktır. Ayak diremenin anlamı yok.

Hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa açık açık söylüyorum alırım 3 arkadaşımı yanıma gitmekten imtina etmem, kimse gitmezse İmralı'ya ben giderim.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNİN NERESİ KÖTÜDÜR"

Mertçe, özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim. Terörsüz Türkiye hedefinin neresi kötüdür. Yanlış olan yeri nedir? İşkembeden sallayanları terörün bitişi niye rahatsız etmektedir. Barış ve huzur neden uykularınızı bu kadar kaçırıyor?

Gizli pazarlık yokken hepsine birden var demek manen ahlaken utanç duyulacak yüzsüzlük değil midir? Sözde milliyetçi sözde demokratların hiçbir tenkitine aldırmayacağız. Doğru bildiğimiz istikamette ilerleyeceğiz. Gözümüzü daldan budaktan asla uzak durmayacağız.

Dava arkadaşlarıma sesleniyorum; İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz? İşte milletin özü burada, milletin öz kararı da burada diye sesleniyorum.

"AZİZ VATANDAŞLARIMIZI MUHABBETLE BAĞRIMA BASIYORUM"

Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından, radyo kaynaklarından, sosyal medya platformlarından bugünkü toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza; gönül ve kültür coğrafyalarımızda huzurlu ve güvenli bir hayatın mücadelesini veren bütün kardeşlerimize kalbî selamlarımı iletiyorum. Alayını birden hasret ve muhabbetle bağrıma basıyorum.

20 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLMASI

Tam bir hafta önce, hepimizi yasa boğan; millî yürekleri acıyla dağlayan, gözyaşlarını sel olup akıtan elim bir uçak kazası yaşadık.



Türk Silahlı Kuvvetlerine, envanterine kayıtlı CH-130 tipi bir askerî kargo uçağımız, 11 Kasım 2025 tarihinde Azerbaycan'ın Gence şehrinden Türkiye’ye gelmek üzere havalandıktan bir müddet sonra Gürcistan hava sahasında maalesef düşmüştür.

"YÜZLERİ KAVRUK ANADOLU ÇOCUKLARIYDI"

Kahraman vatan evlatlarının şerefli isimleri millî gönüllere kazınmış, geride bıraktıkları aileler ise hepimizin namusuna emanet edilmiştir. Her birinin ayrı hikâyesi, ayrı beceri ve kabiliyeti vardı. Hem asker olarak hem de uzmanlık alanlarında iyi yetişmişlerdi. Hepsi de milletimizin tertemiz sinesinden doğan, yüzleri kavruk Anadolu çocuklarıydı.

İBB İDDİANAMESİ

Hukukun üstünlüğü hepimiz için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacak. Bizim 2 konuda sahibi beklentimiz vardır.



1- Yargılama hızla yapılmalı, geciken adaletin adalet olmayacağı ortadadır.



2- Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm TV'lerde izletilmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa öğrenmelidir. İddianamenin ayrıntısına girmeyeceğim. Bilen de bilmeyen de gece gündüz ahkam kesmektedir.

"ZANLILAR BELLİDİR"