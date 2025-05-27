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Haber Merkezi

MHP Lideri Devlet Bahçeli 4 ay sonra kürsüde...

Devlet Bahçeli, Ankara'da Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyaret gerçekleştirdi.

PARTİLİLER KARŞILADI

Anıtın olduğu noktada çok sayıda partili Devlet Bahçeli'yi karşıladı.

Kurmaylarıyla birlikte alana giriş yapan Bahçeli'ye parti yöneticileri de eşlik etti.

DUA EDİP, KARANFİL BIRAKTI

27 Mayıs tarihi "Ülkücü Şehitler" günü olarak anılıyor. Anıtta buluşan partililer, dua edip anıta karanfil bıraktı.

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Bahçeli daha sonra bir konuşma gerçekleştirmek üzere gazetecilerin karşısına geçti.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Alemde hiçbir hakikat gizli kalmayacağına göre aziz şehitlerimizin kutlu miras ve emanetleri de dünya durdukça dilden dile, nesilden nesile anlatılacak, aktarılacak milletle paylaşılacaktır. Ülkücü şehitler fedakarlık nişanesi, kahramanlık timsalidir. Onlar büyük ve güçlü Türkiye'yi misyon olarak akıl ve vicdanlarında somutlaştıran serdengeçti yüreklerdir.

Hiçbir şehidimiz, hiçbir gazimiz günübirlik bir hayatın gelip geçici heveslerin taliplisi ve takipçisi olmadı. Vatana millete ve davaya bağlılıkları mukadder ve muhakkaktır. Fazilet, feragat, ferasetle, ferametle pekişmiş fani hayatlarını ülkü, ülke ve ilkelerine adamışlardı.

"Her dönemin değil davasının adamı oldular"

Fildişi kulelerine değil, kahramanlığın zirvesine tırmandılar. Tuzukurular gibi sürça köklerse ahkam kesmeye hiç itibar etmediler. Nabza göre şerbet vermediler. Her dönemin değil davasının adamı oldular. Menfaat düşkünü değil millet muhabbet ve mukaddes aşkıyla kavruldular.

Dışta fakir içte zengin olmayı bildiler. Dava adamlığının kitabını deyim yerindeyse canlarıyla, kanlarıyla yazdılar. Gelenin keyfi İçin geçmişe yüz çevirmediler.

Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstünde, kalbimizin derinliklerinde, ömrümüzün ve özümüzün tam merkezindedir.

"Hepsinin mücadelesi onurlu, hepsinin ahlak ve şahsiyetleri göz kamaştırıcıdır"

Vefa bilmeyenlerin vakardan haberi olmaz. Sadakati devremülk gibi gören sahte ve simsal zihniyetlerin Türk milliyetçiliğiyle ilgili fitne ve dedikodu yaymaları ademe mahkumdur.

Şehitlerimizin yeri gönüllerde mükafatı ise Yüce Allah'ın rahmetindedir. Hepsinin mücadelesi onurlu, hepsinin ahlak ve şahsiyetleri göz kamaştırıcıdır. Onlar hesap yapmamışlar yanlışa ortak olmamışlar, hasbi ve haysiyetli hayatlarıyla temayüz etmişlerdir.

Şehitlerimizin kutlu emanetleri, ömrümüzün tam özündedir.

Şehitler ölmemiştir. Bütün şehitlerimizi, Alparslan Türkeş beyi, hayatlarını kaybetmiş tüm ülküdaşlarımı saygıyla hürmetle anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum.

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