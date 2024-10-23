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Türkiye siyasetinde yeni bir yumuşama süreci yaşanıyor...

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, yeni yasama yılının açılışında, DEM Partililerle tokalaşmasıyla başlayan süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz bir Türkiye inşa edelim." açıklamasıyla olumlu karşılık buldu.

Bu sürece Devlet Bahçeli tarafından, siyasette tüm taşları yerinden oynatacak yeni açıklamalar dahil oldu.

Son olarak teröristbaşı Abdullah Öcalan için umut hakkı talep eden Bahçeli, teröristbaşından da Meclis'e gelip, terör örgütü PKK'nın resmen lağvedildiğini duyurmasını istedi.

İşte MHP Lideri'nin adım adım bu süreci başlatan açıklamalarının kronolojisi...

1 EKİM: TOKALAŞMA

İlk süreç Devlet Bahçeli'nin, 1 Ekim'deki Meclis'in yeni yasama yılının açılış töreninde DEM Parti Grubu'yla tokalaşmasıyla başladı.

Bahçeli'nin burada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da aralarında bulunduğu isimlerle tokalaşma anları, kameralara yansıdı.

Konuyla ilgili Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

"Biz adım atmazsak kimse atmaz"

MHP bir adım atmazsa diğerlerinden bir şey beklemek doğru olmaz. Onun için fikirlerini kabul etmediğim, PKK'nın terör örgütü uzantılarının yanında bulunma söylemleri olanların... yanlarına giderek el sıkışmasıdır.



Meclis'in resepsiyonunda da bu yaklaşımları görmekten memnun oldum. Birçok siyasi parti Meclis resepsiyonunu şereflendirmiş, orada da güler yüz hakim olmuştur. Bu güler yüzü hareket ettirmek için adım atılıyor.



Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım.

15 EKİM: ÖRGÜTÜ DAĞITSIN

MHP Lideri'nin ilk ezberleri bozduğu ifadeler, 15 Ekim tarihindeki MHP'nin grup toplantısında geldi.

Bahçeli, parti kürsüsünde PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a seslendi.

Konuşmasında Öcalan'a terör örgütünü bitir çağrısı yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

"Devletin terörle masaya oturmasını kimse beklemesin"

“Türkiye’ye getirilirken ‘her türlü hizmete hazırım’ diyen teröristbaşı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler.

"DEM Parti aklını başına alsın"

DEM Parti'nin aklını başına alması, uzattığım eli sabote etmek için tahrik ortamını kamçılamaktan uzak durması herkesin hayrınadır. Kaldı ki Kürt kökenli kardeşlerim oyunu görmüştür.



13 Ekim Pazar günü düzenlenmek istenen korsan miting katılımının çok az olması, buna rağmen marjinal bir grubun bölücülük yapmaya çalıştığı görülmüştür.



Bu provokasyonlara gelmeyen kardeşlerimi hasret ve muhabbetle bağrıma basıyorum. Kürt ve Türk kardeştir, araya girmeye çalışan kanser hücresidir, kalleştir.

22 EKİM: ÖCALAN'A UMUT HAKKI

MHP Lideri'nin tüm gündemi değiştirecek asıl açıklamaları ise 22 Ekim tarihindeki partisinin Meclis'teki grup toplantısında yapıldı.

Terör sorununun çözümü konusunda tarihi bir adım atan Bahçeli, Öcalan için "umut hakkı" talep etti.

İlk olarak Öcalan'ın tecridinin kalkması durumunda TBMM'ye gelip DEM Grubu'nda konuşarak terör örgütünün lağvedildiğini ilan etmesi çağrısında bulunan Bahçeli'nin, tarihe geçecek ifadeleri şöyle;

"Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın"