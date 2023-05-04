Devrim ve Togg otomobilleri, Eskişehir'de yan yana sergilendi Yan yana görücüye çıkan iki araç, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Ziyaretçiler, yaşadıkları duyguyu anlattı.

AA & Ensonhaber

Yıllar önce üretilen ilk yerli otomobil Devrim, karşılaştığı engellemelerle hayata geçirilemedi.

Günümüzde ise Togg, kararlı tutum sayesinde hayata geçirildi ve yollarda kendini göstermeye başladı.

İki otomobil Devrim ve Togg, Eskişehir'de düzenlenen fuarda yan yana sergileniyor.

Eskişehir'de anlamlı kare

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda (İKAF) yan yana görücüye çıkan Devrim ve Togg, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi

AÜ İletişim Bilimleri Fakültesi bahçesinde sergilenen yerli otomobiller, ziyaretçiler tarafından incelendi. Devrim ve Togg ile fotoğraf çektirmek için yoğunluk oluşturan katılımcılar, Togg'un direksiyon koltuğuna oturarak otomobili yakından görme imkanı da buldu.

"İki aracı yan yana görebildiğim için çok şanslıyım"

Fuara katılmak için Bolu'dan geldiğini anlatan Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Zeynep Özlem Karakelle, Devrim'in Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olduğunu hatırlattı.

Devrim'in Togg ile yan yana sergilenmesinin kendisini gururlandırdığını ifade eden Karakelle, şöyle dedi:



Togg da yerli ve milli üretimimiz olan bir araç. Bu görüntü bile beni mutlu etmeye yetiyor. Ülkemizin üretim alanında daha da gelişmesini diliyorum. Umarım ilerde de üreteceğimiz nice arabaları da yan yana görebiliriz.



Bu iki aracı yan yana görebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Büyük gurur ve mutluluk duydum.

"Togg, ilerde daha da iyi olacaktır"

Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Yemenli Hamza Aklan da Togg'u "muazzam" bulduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Togg'u önceden sosyal medyadan görmüştüm. İlk defa canlı olarak görüyorum. 2023'te artık elektrikli arabalar kullanılıyor ama önceden böyle bir şey yoktu. Togg, bana göre ilerde daha da iyi olacaktır.

"Yerli otomobiller üzerine çalışmak istiyorum"

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Uçan ise iki otomobili yan yana görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve ekledi:

Mezun olduktan sonra ben de yerli otomobiller üzerine çalışmak istiyorum. Togg, genel olarak çok güzel duruyor. Kendi segmentindeki araçlara göre gayet iyi.

"Togg'u ilk defa gördüm"

Togg'u incelemek için fuara katıldığını aktaran 54 yaşındaki Metin Çekiç de Togg ile gurur duyduğunu söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

Bu ülkenin evladı olarak büyük mutluluk duydum. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'den emekli olduğum için Devrim'i daha önce ziyaret etme fırsatı bulmuştum ama Togg'u ilk defa gördüm.



Süper bir otomobil olmuş. Gayet teknolojik, çok hoşuma gitti. Yapanların ellerine sağlık.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki fuar 2 gün ziyaretçilere açık olacak.