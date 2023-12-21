Dilan Polat bu defa astrolojiye başvurdu! Cezaevine astroloğunu çağırdı: Ne zaman çıkacağım Cezaevinde olan Dilan Polat, son çare astroloğuna başvurdu. Astrolog Hilal Saraç ile görüşen Polat'ın ne zaman dışarı çıkacağını merak ettiği ve bunu haritasından öğrenmeye çalıştığı belirtildi.

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ensonhaber.com

Birkaç ay öncesine kadar lüks hayatını gözler önünde yaşayan Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklandı.

Eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'yla birlikte tutuklanan Dilan Polat, bu süreçte ise gündemden düşmüyor.

Dosya her geçen gün derinleşirken ve yeni detaylar gün yüzüne çıkarken, dün Dilan Polat'ın cezaevinden gönderdiği mektup ortaya çıktı.

Bu mektupta çocuklarını çok özlediğini belirten ve dışarıya çıkmak için gün saydığını söyleyen Polat'ın yeni hamlesi ise herkesi şaşırttı.

Astroloğunu cezaevine çağırdı

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, soyadı farklı olan ve belli aralıklarla Dilan Polat'ı ziyaret eden kişinin astrolog "Hilal Saraç" olduğu ortaya çıktı.

Üç görüşçü hakkı bulunan Polat'ın bu hakkını astroloğundan yana kullanması ise dikkati çekti.

"Nisan ayına kadar dışarı çıkacak"

Ziyarete gitmediği zamanlarda yıldız falına bakıp avukatları ile Polat'a ilettiğini söyleyen Saraç şöyle konuştu: