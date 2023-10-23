Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir'in de mal varlıklarına el konuldu Hakkında çıkan suçlar kapsamında yurt dışına çıkış yasağı verilen ve tüm mal varlıklarına el konulan Dilan Polat'ın eski iş ortağı fenomen Nez Demir, ağlayarak video paylaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye’nin gündem konularından biri de Dilan Polat…

Gösterişli hayatını milyonluk takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni, dikkatleri üzerine bu kez farklı şekilde çekti.

Altın tozlu kahvesi, milyonluk araçları, jetle yaptığı tatiller ve günlük harcamasının 1 milyon TL olduğunu sıkça vurgulayan Polat hakkında, kara para aklama iddiaları ortaya atıldı.

21 şirketle ilgili tüm mal varlıklarına el konuldu

Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınlarına suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklamak ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan soruşturma yürütülüyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı getirirken, hakimlik 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm mal varlığı değerlerine al koydu.

Polat Ailesi'nin çalkantılı süreci dillere pelesenk olurken, olayla ilgili bir detay daha ortaya çıktı.

Eski ortağı da etkilendi

Olay, Dilan Polat’ın eski yakın arkadaşlarından biri olan Nez Demir’i de vurdu.

Polat ile geçmişte iş ortağı olan ancak 3 yıldır kendisiyle görüşmeyen Nez Demir de güzellik merkezi sahibi.

Dilan Polat soruşturmasında, Nez Demir’in de tüm mal varlığına el konuldu.

13 şubesi bulunan Nez Demir, karar sonrasında iki gözü iki çeşme video paylaştı.

"Yeter artık"

"Çalışanlarım sıkıntıya girmesin kenarda kalanla veya eşimden dostumdan alarak öderim hiç problem değil." diyen Demir, Polat Ailesi'ni işaret ederek “Yeter artık illallah geldi bana bunlardan.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Nez Demir, “Lütfen acil bir şekilde incelensin ve ne oluyorsa olsun.” ifadeleriyle cümlelerine son verdi.

Bir diğer yandan Demir’in 4’ü İstanbul’da, 2’si Kocaeli’nde, diğerleri ise Bursa, Kayseri, Antalya, Zonguldak, Tokat, Ankara, Düzce’de şubeleri bulunuyor.