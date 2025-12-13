Dilovası'ndaki fabrika yangınına ilişkin iddianame tamamlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin takip ettiği olayda yeni gelişme...

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilovası'nda 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikası yangınına ilişkin 16 sanık hakkında iddianame hazırladı.

'OLASI KAST' SUÇUNDAN CEZALANDIRMA TALEBİ

İddianamede, Ravive Kozmetik San. ve Dış Tic. A.Ş. ile LYKKE Kozmetik firmasının yetkili ortakları İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "olası kast" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Ayrıca 8 sanık için "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", 4 sanık için ise "suçluyu kayırma" suçlarından dava açılması istendi.

ŞİRKET SAHİBİ CEZAEVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla, Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı.

Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve Güven Demirbaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 Kasım günü tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan fabrika sahibi Kurtuluş Oransal, hayatını kaybetti.