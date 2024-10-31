Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar açıklandı

Haber Merkezi
İzmir’de bir sokak röportajında sosyal medya platformu Instagram'a konulan erişim sınırlamasını sert sözlerle eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, AK Parti'ye oy verenlere 'geri zekalı' demişti.
Tutuklanan Kayserilioğlu, sonrasında serbest bırakılmış ve CHP'nin onur konuğu olmuştu.
HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI
Kayserilioğlu 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.
Dilruba Kayserilioğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
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