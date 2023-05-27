Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Sinan Oğan, Antalya'da halkla bir araya geldi Çavuşoğlu ile Oğan, ikinci turu hatırlatarak vatandaşlardan sandığa gitmelerini istedi. Vatandaşlardan biri, Oğan'a hitaben "Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldığınız için Allah razı olsun" dedi.

AA & Ensonhaber

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı.

Oğan, 28 Mayıs seçimi öncesi Antalya'da yürütülen çalışmalara katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Oğan, bu kapsamda kentte vatandaşlarla bir araya geldi. İki isim, Muratpaşa ilçesinde Kazım Özalp Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Çavuşoğlu ve Oğan halkla buluştu

Vatandaşlarla sohbet eden Çavuşoğlu ile Oğan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun yarın yapılacağını hatırlatarak, sandığa gitmelerini istedi.

Bir vatandaş, seçimin ikinci turunda Erdoğan'a destek vermesinden dolayı Oğan'a teşekkür etti.

"Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldığınız için Allah razı olsun"

"Onurlu ve dik duruşunuz, bu milletin geleceğine damga vurdu." diyen vatandaş, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldığınız için Allah razı olsun. Türk milliyetçileri adına size teşekkür ediyorum.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler

Oğan da vatandaşa teşekkür etti. Çavuşoğlu ve Oğan, ziyarette vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.