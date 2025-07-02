Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Dışişleri kaynaklarına göre, görüşmede Gazze’deki insani tablo ve ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

"SOYKIRIMIN UNUTTURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Fidan, Türkiye’nin önceliğinin Gazze’deki katliamın durdurulması ve insani yardımların gecikmeksizin ulaştırılması olduğunu vurguladı. Bölgedeki son gelişmelerin, Gazze'de yaşanan soykırımı unutturma çabalarına dönüşmesine asla izin verilmeyeceğini belirten Fidan, Türkiye’nin bu konuda hassasiyetle hareket ettiğini ifade etti.

FİLİSTİN'İN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE BAĞIMSIZLIĞI VURGULANDI

Filistin’in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ten oluşan ayrılmaz bir bütün olduğuna dikkat çeken Fidan, Türkiye'nin, Filistin halkının özgürlüğüne kavuşana dek davasını güçlü şekilde desteklemeye kararlılıkla devam edeceğini belirtti.