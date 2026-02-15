Hakan Fidan, Irak Savunma Bakanı ile görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siyaset arenasında dikkat çeken görüşme...

Geçtiğimiz aylarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüşmüş, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınmıştı.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Irak’ın, ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini açıklamıştı.

Erdoğan, terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade ederek bölgesel konulara değinilmişti.

IRAK SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bu kez de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza bir araya geldi.

Ankara'da gerçekleşen görüşmede Türkiye ve Irak arasındaki gelişmelere değinildi.