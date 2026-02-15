Hakan Fidan, Irak Savunma Bakanı ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza ile Ankara’da görüştü.
- Görüşmede, Türkiye ve Irak arasındaki ilişkiler, terörle mücadele ve bölgesel konular ele alındı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki temaslarında dile getirdiği ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bu görüşmede de vurgulandı.
Siyaset arenasında dikkat çeken görüşme...
Geçtiğimiz aylarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüşmüş, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınmıştı.
İŞ BİRLİĞİ MESAJI VERİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Irak’ın, ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini açıklamıştı.
Erdoğan, terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade ederek bölgesel konulara değinilmişti.
IRAK SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Bu kez de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza bir araya geldi.
Ankara'da gerçekleşen görüşmede Türkiye ve Irak arasındaki gelişmelere değinildi.