Dışişleri Bakanı Fidan'ın Libya mesajı: Önceliğimiz istikrar Bakan Fidan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile bir araya geldi. Fidan, görüşmede önemli mesajlar verdi.

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası görüşmelerini yoğun bir biçimde sürdürüyor.

Fidan, son görüşmesinde Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.

Kalıcı barış ve istikrar vurgusu

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ve Mişri'nin görüştüğü duyuruldu.

Görüşmede Fidan'ın, Türkiye'nin Libya'da temel önceliğinin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Fidan'ın temasları

Bakan Fidan, daha önce, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Ukrayna'da devam eden savaş, görüşmenin ana gündem maddesini oluşturmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Vassilis Kaskarelis, Fidan'ın görüştüğü diğer isimler oldu.