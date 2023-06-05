Dışişleri Bakanı Hakan Fidan göreve başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ın makam odasından ilk fotoğrafı paylaşıldı.

AA & Ensonhaber

Türkiye, tarihi seçimi geride bıraktı..

Türkiye Yüzyılı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenini gerçekleştirmesinin ardından, yeni kabineyi de açıkladı.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı'nda da değişim yaşandı.

Dışişleri Bakanlığı'na yeni kabinede, eski MİT Başkanı Hakan Fidan atandı.

Görevi devraldı

Hakan Fidan bugün Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Dışişleri Bakanlığı görevini teslim aldı.

Kamuoyuna ilk kez açıklama yapan Fidan devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan, milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim." dedi.

Makam odasından ilk fotoğraf

Göreve resmen başlayan Fidan'ın makam odasından ilk fotoğrafı paylaşıldı..