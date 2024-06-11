Dışişleri Bakanlığı: BMGK'nın Gazze kararı son derece önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararın, Gazze'deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildiğini açıkladı.

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DHA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD’nin Gazze için sunduğu kalıcı ateşkes önerisini kabul etti.

Bu tarihi nitelikteki karardan sonra İsrail'İn bu karara uyup uymayacağı merak konusuyken Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

BMGK'de kabul edilen karar tasarısı ile ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada kararın önemli bir adım olduğu vurgulandı.

"Önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz"

Açıklamada "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 10 Haziran günü kabul edilen, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararı, Gazze’deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

"İsrail'in kararın tüm unsurlarını eksiksiz şekilde uygulaması şarttır"

Hamas'ın ateşkes planına "yapıcı ve olumlu" yaklaşımının memnuniyetle karşılandığının altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:

İsrail’in, kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve söz konusu kararın tüm unsurlarını eksiksiz şekilde uygulaması şarttır. Türkiye, savaşın kalıcı şekilde sona ermesini, İsrail’in Gazze’nin tamamından geri çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze’ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze’nin yeniden imarını sağlayacak adımlara katkı vermeyi sürdürecektir.

Karar tasarısı 14 evet oyu almıştı

BMGK'de ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti. Rusya'nın çekimser oy kullandığı oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu almıştı.

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapılmıştı.

Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedilmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)