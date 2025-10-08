Dışişleri Bakanlığı: İsrail kalıcı barış çabalarına zarar vermektedir

Dışişleri Bakanlığı, Özgürlük Filosu'na düzenlenen saldırıyı sert bir dille kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ve soykırımcı Netanyahu hükümetinin 'korsanlık eylemi' yaptığı ifade edildi.

"BU MÜDAHALE BİR KORSANLIK EYLEMİDİR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Gazze'ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir.

"BU SALDIRI ULUSLARASI HUKUKU AĞIR BİÇİMDE İHLAL ETMİŞTİR"

Aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlere yönelik bu saldırı, uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal etmiştir.



İsrail, insani değerleri savunan ve barışçıl yöntemleri kullanan her türlü çabayı şiddet kullanarak hedef almak suretiyle, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve kalıcı barış çabalarına zarar vermektedir.

"TÜRKİYE, SOYKIRIMIN SONLANMASI İÇİN MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEKTİR"

İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkemize getirilmesi için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır. Diğer aktivistlerin durumu da ilgili ülkelerle eş güdüm içinde takip edilmektedir.



Türkiye, Filistin davasını desteklemeyi ve Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için mücadele etmeyi sürdürecektir.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki 480 aktivisti uluslararası sularda yasa dışı olarak alıkoymuştu.

Aktivistlerden 4 İtalyan parlamenter ilk gün serbest bırakılırken cumartesi 36'sı Türk, 137 aktivist Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla İsrail'den tahliye edilmişti.