Dışişleri Bakanlığı: İsrail terör devleti olduğunu ispatladı

İsrail ordusu, İtalya'dan Gazze'ye doğru, ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan 'madleen' gemisini dün gece saatlerinde kuşattı.

Gemide bulunan 12 aktivistin gözaltına alındığı bildirildi.

Bu kapsamda Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail müdahalesine ilişkin açıklama yayımlandı.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİDİR"

Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İSRAİL, BİR TERÖR DEVLETİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA İSPATLAMIŞTIR"

Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.



Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır.